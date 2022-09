POL-RTK: Tödlicher Verkehrsunfall

Bad Schwalbach (ots) - 1. Einbruch in Lebensmittelgeschäft in Walluf - Hoher Sachschaden Am frühen Sonntagmorgen, 18.09.2022 um 02:25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Walluf, Am Klingenweg. Unbekannte Täter schlugen mit brachialer Gewalt zwei doppelt verglaste Eingangstüren zum ...

mehr