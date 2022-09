PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Walluf: Einbruch in Lebensmittelgeschäft +++ Idstein: Drei Verletzte bei Zusammenstoß +++ Taunusstein: Exhibitionist festgenommen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Lebensmittelgeschäft in Walluf - Hoher Sachschaden

Am frühen Sonntagmorgen, 18.09.2022 um 02:25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Walluf, Am Klingenweg. Unbekannte Täter schlugen mit brachialer Gewalt zwei doppelt verglaste Eingangstüren zum Lebensmittelmarkt ein. Im Innenraum wurden im Kassenbereich gewaltsam ein Behältnis geöffnet und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Eltville unter 06123-90900.

2. Idstein: Frontalzusammenstoß zweier Pkw, drei verletzte Personen

Folgenschwerer Zusammenstoß am Freitag, 16.09.2022 gegen 20:30 Uhr: Eine 23jährige Wiesbadenerin befuhr mit ihrem Pkw die B 275 aus Richtung Waldems kommend in Fahrtrichtung Taunusstein und wollte in Höhe Idstein nach links auf den Zubringer zur Wiesbadener Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen 24jährigen Taunussteiner, der mit seinem Beifahrer in der Gegenrichtung unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Alle drei Personen wurden aufgrund erlittener Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 22jährige Beifahrer des Taunussteiners war im Fahrzeug eingeklemmt und musste mithilfe der hinzugerufenen Feuerwehr Idstein befreit werden. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 27.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 275 im betroffenen Streckenabschnitt voll gesperrt werden.

3. Vor Minderjährigen entblößt: Festnahme im Supermarkt

Am Freitagnachmittag entblößte sich ein 52-jähriger Mann in Taunusstein-Hahn vor drei minderjährigen Mädchen. Der Mann konnte anschließend von einer Streife in einem Supermarkt festgenommen werden. Die Geschädigten trafen am 16.09.2022, gegen 15:55 Uhr, an den Gleisen der ehemaligen Aartalbahn in der Nähe der Hebbelstraße auf den 52-jährigen Mann. Nach Angaben der Mädchen entblößte er sich ihnen gegenüber in schamverletzender Art und Weise. Die Mädchen verständigten daraufhin die Polizei, die den Mann kurze Zeit später in einem Supermarkt antreffen und festnehmen konnte. Der Mann widersetzte sich im Supermarkt der Festnahme, konnte aber von der Streife überwältigt werden. Bei der Festnahme wurden weder die Beamten noch der Täter verletzt. Der 52jährige wurde auf die Polizeistation Bad Schwalbach gebracht.Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er von dort wieder entlassen. Mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-70780 in Verbindung zu setzen.

