PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Idstein: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss +++ Schlangenbad: Betrunkener PKW-Fahrer verursacht Unfall

Bad Schwalbach (ots)

1. Ein 48jähriger Idsteiner befuhr am Samstag, 17.09.2022, gegen 03:19 Uhr mit seinem Pkw die B 275 aus Richtung Waldems kommend in Fahrtrichtung Taunusstein. In Bereich des Kreisverkehrs auf Höhe des Edeka-Marktes kam er, offensichtlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und sein Fahrzeug so stark beschädigt, sodass es nicht mehr fahrbereit war. Im Rahmen der Unfallaufnahme verdichteten sich Anzeichen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Aus diesem Grund wurde seitens der Polizei eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Idsteiners sichergestellt. Da aus dem verunfallten Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, war die Idsteiner Feuerwehr im Einsatz, um diese aufzunehmen. Durch die Straßenmeisterei Idstein wurden entsprechende Warnbeschilderungen angebracht sowie eine Reinigung der Fahrbahn in die Wege geleitet.

2. Mit reichlich Alkohol im Blut verursachte am Samstagabend ein 54jähriger PKW-Fahrer aus Bad Schwalbach einen Verkehrsunfall. Er befuhr mit seinem Mitsubishi die B260 von Schlangenbad kommend den sogenannten "Wambacher Stich" in Richtung Bad Schwalbach. An der Einmündung zur B275 "Roter Stein" wollte er nach rechts Richtung Hettenhainer Kreisel abbiegen. Dies schaffte er aber nicht und überfuhr zunächst die linksseitige Verkehrsinsel mit samt dem dortigen Verkehrsschild, schleuderte nach rechts und kam letztendlich im rechten Straßengraben erst wieder zum Stehen. Anwesende Ersthelfer und die eintreffenden Polizeibeamten stellten schnell fest, dass der unverletzte 54jährige erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Nach der Mitnahme zur Dienststelle, einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins folgt nun noch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Der PKW wurde erheblich beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell