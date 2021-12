Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rüttelmaschinen entwendet - 20.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hehlingen, An den Äckern

09.12.2021, 17.00 Uhr - 10.12.2021, 08.00 Uhr

Schon wieder haben Diebe auf einer Baustelle im Wolfsburger Stadtgebiet zugeschlagen und hochwertige Maschinen entwendet.

Hatten bereits in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte zwei Baucontainer in den Hellwinkelterrassen aufgebrochen und Werkzeug im Wert von 21.000 Euro entwendet (wir berichteten), so waren möglicherweise dieselben Täter auf einer Baustelle an der Straße An den Äckern tätig. Hier entwendeten sie zwischen Donnerstagnachmittag 17.00 Uhr und Freitagmorgen 08.00 Uhr zwei teure Rüttelmaschinen.

Der angerichtete Schaden dürfte sich hier ebenfalls auf rund 20.000 Euro belaufen. Beide Baumaschinen waren mittels Baggerschaufeln gegen eine unbefugte Wegnahme gesichert abgestellt.

Die Ermittler sind sich sicher, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug mit Transportfläche unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Von daher hoffen die Beamten auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Baustelle beobachtet haben.

Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell