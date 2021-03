Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Unbelehrbar - Mann entwendet hochprozentigen Alkohol auf dem Bahnhof Stralsund

Stralsund (ots)

Stralsund - Sonntagabend (07.03.21) fuhr ein Reisender mit dem Zug von Greifswald nach Stralsund ohne gültigen Fahrschein. Anschließend ging er auf dem direkten Weg in den Einkaufsmarkt auf dem Bahnhof Stralsund und bediente sich bei den alkoholischen Getränken, ohne diese zu bezahlen.

Von einem Kunden wurde der Mann dabei beobachtet, wie er fünf Flaschen Wodka in seinem Beutel verstaute und versuchte den Laden wieder zu verlassen. Der Zeuge hielt den Dieb fest, bis Mitarbeiter des Bahnsicherheitsdienstes der Deutschen Bahn ihn übernahmen und an die an Bundespolizisten übergaben. Durch den Bahnsicherheitsdienst wurde dem 52-Jährigen ein zweijähriges Bahnhofsverbot erteilt. Anschließend nahmen die Beamten Strafanzeige wegen Erschleichen von Leistungen und Diebstahl auf und sprachen dem lettischen Staatsangehörigen ein Platzverweis für den Bahnhof Stralsund aus.

Es dauerte nicht lange, der Mann erschien erneut im Einkaufsmarkt und versuchte wieder eine Wodkaflasche in die Tasche zu stecken. Für den Unbelehrbaren ging es nun in den polizeilichen Gewahrsam der Bundespolizei Stralsund. Nach Abschluss erneuter polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann im Bereich der Stadt Stralsund auf freien Fuß gesetzt.

