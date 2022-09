PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Baucontainer aufgebrochen +++ Diesel gestohlen +++ Jugendliche bei versuchtem Fahrraddiebstahl ertappt +++ Pkw prallt gegen Baum und kippt um

Bad Schwalbach (ots)

1. Baucontainer aufgebrochen,

Taunusstein-Wehen, Seelbacher Weg, Freitag, 16.09.2022 bis Montag, 19.09.2022

(wie)Am Wochenende haben Unbekannte einen Baucontainer in Wehen aufgebrochen und Werkzeuge und Baugeräte daraus entwendet. Die Täter betraten das Baugrundstück im Seelbacher Weg und begaben sich zu dem dort abgestellten Baucontainer. Auf unbekannte Art und Weise entfernten sie eine schwere Radladerschaufel, die die Containertür abgesichert hatte. Anschließend brachen sie das Schloss auf und öffneten den Container. Aus dem Inneren wurden Werkzeuge, Baumaschinen und ein Kanister mit Diesel gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf über 3.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Taunusstein unter der Rufnummer (06128) 9202 - 10 entgegen.

2. Diesel gestohlen,

Idstein, Walsdorf, Idsteiner Straße, 17.09.2022, 11.00 Uhr bis 18.09.2022, 09.00 Uhr

(pa)Von Samstag auf Sonntag haben Diebe in Idstein Walsdorf Dieselkraftstoff gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagvormittag und Sonntagmorgen in der Idsteiner Straße. Unbekannte begaben sich auf ein landwirtschaftlich genutztes Gelände im Bereich des Ortsausgangs in Richtung Wörsdorf und brachen an der dortigen Lagerhalle den Verschluss eines Kraftstofftanks auf. Aus dem Tank wurde eine bislang unbekannte Menge Diesel abgezapft und entwendet. Zudem verschafften die Diebe sich gewaltsam Zugang in die angrenzende Lagerhalle. Zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394 - 0 entgegen.

3. Jugendliche bei versuchtem Fahrraddiebstahl ertappt, Geisenheim, Winkeler Straße, 16.09.2022, gg. 13.10 Uhr

(pa)In Geisenheim kam es am Freitagnachmittag zu einem versuchten Fahrraddiebstahl, der von einem aufmerksamen Zeugen verhindert werden konnte. Gegen 13.10 Uhr konnte der Geisenheimer in der Winkeler Straße beobachten, wie ein Mädchen und ein Junge ein Elektrofahrrad aus einer Garage trugen. Als der Mann die beiden daraufhin ansprach, ließ das Duo das Fahrrad stehen, um umgehend die Flucht in Richtung Bahnhof zu ergreifen. Der Junge soll etwa 16 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er habe schwarzes Haar gehabt und ein schwarzes Oberteil sowie eine schwarze Jogginghose getragen. Das Mädchen sei etwa gleich alt und korpulent gewesen. Sie habe schwarzes langes Haar gehabt, das zum Zopf gebunden gewesen sei. Getragen habe sie helle Kleidung. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06722) 9112 - 0 entgegen.

4. Pkw prallt gegen Baum und kippt um,

L 3274, zwischen Idstein Niederauroff und Hünstetten Görsroth (Gemarkung Hünstetten), 19.09.2022, gg. 07.10 Uhr

(pa)Am Montagmorgen wurde auf der Landesstraße 3274 zwischen Idstein Niederauroff und Hünstetten Görsroth eine Autofahrerin bei einem Alleinunfall verletzt. Gegen 07.10 Uhr war eine 32-jährige Idsteinerin mit ihrem Ford Fiesta in Fahrtrichtung Görsroth unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Ford geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, bevor er schließlich auf die Fahrerseite kippte und so zum Stillstand kam. Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Kleinwagen musste mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell