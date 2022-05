Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßliche Aufbrecher von Zigarettenautomaten vorläufig festgenommen

Offenburg (ots)

Beamten des Polizeireviers Offenburg ist es in der Nacht auf Sonntag zusammen mit einer Streife der Polizeihundeführerstaffel gelungen, zwei Verdächtige eines Zigarettenautomatenaufbruchs vorläufig festzunehmen. Ein Zeuge meldete sich kurz vor 3 Uhr über Notruf und schilderte, dass sich zwei Männer mit einem Trennschleifer an einem Zigarettenautomaten in der Carl-Zeiss-Straße zu schaffen machen würden. Kurz vor dem Eintreffen mehrerer alarmierter Streifenbesatzungen entfernte sich das Duo vom Ort des Geschehens. Der Zigarettenautomat war von der gewaltsamen Einwirkung entsprechend beschädigt. Im Verlauf einer umgehend eingeleiteten Fahndung unter Einbindung ziviler Kräfte der Kriminalpolizei sowie eines Polizeihubschraubers konnte zunächst ein 22 Jahre alter Verdächtiger in der Kreuzwegstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sein zwei Jahre älterer mutmaßlicher Komplize geriet parallel in der Carl-Zeiss-Straße in die Fänge der Polizisten. Er hatte sich in der Garage eines dortigen Malergeschäftes versteckt. Bei der Absuche des Fluchtwegs konnte ein Rucksack mit einem Trennschleifer aufgefunden werden. Ferner stießen die Ermittler im Bereich eines Autohauses auf einen weißen Transporter, in dessen Zündschloss der Fahrzeugschlüssel steckte und in dessen Fahrzeuginnern sich verschiedene Teile von Zigarettenautomaten sowie Akkus für Trennschleifer befanden. Sowohl der Transporter als auch die vorgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Gegen die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell