Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Almenhof: Hoher Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

7.500 Euro Schaden verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher am Dienstagabend in der Niederfeldstraße und flüchtete anschließend. Ein geparkter VW Polo wurde dabei an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweisgeber, die im vermeintlichen Tatzeitraum von 18.40 Uhr bis 20.40 Uhr Verdächtiges beobachteten, werden gebeten, sich unter 06203 93050 zu melden.

