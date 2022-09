PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Feuerwehrmann während Rettungseinsatz geschlagen+++PKW in Eltville zerkratzt+++Auto in Bleidenstadt beschädigt+++

1. Feuerwehrmann während Rettungseinsatz geschlagen, Rüdesheim, Grabenstraße, Dienstag, 20.09.2022, 23:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Rüdesheim einem Feuerwehrmann während eines Rettungseinsatzes von einer Frau ins Gesicht geschlagen. Gegen 23:00 Uhr waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr bei einem Notfall in der Grabenstraße im Einsatz, bei der eine Person reanimiert werden musste. Da sich zahlreiche Gaffer an der Einsatzstelle einfanden, wurden diese von der Feuerwehr aufgefordert, den Bereich zu verlassen und die Rettung nicht zu behindern. Ein Feuerwehrfahrzeug wurde als Sichtschutz vor die Reanimation gefahren. Dies bewegte eine Frau allerdings dazu, auf das Fahrzeug zu klettern, um besser sehen zu können. Sie wurde angewiesen die Einsatzstelle zu verlassen. Daraufhin schlug sie einem 44-Jährigen Feuerwehrmann unvermittelt ins Gesicht und lief dann davon. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr liefen der Frau hinterher. Hierbei wurden noch zwei Feuerwehrfrauen von einem Mann, der aus Richtung einer Shisha-Bar kam, angegangen, beleidigt und bedrängt. Die Schlägerin konnte im Nachhinein als 21-jährige Rüdesheimerin identifiziert werden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06722/9112-0 zu melden.

2. PKW in Eltville zerkratzt,

Eltville-Hattenheim, Wilhelmstraße, Montag, 19.09.2022, 17:50 Uhr bis Dienstag, 20.09.2022, 08:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Hattenheim ein Auto durch Zerkratzen stark beschädigt. Eine 33-Jährige hatte einen blauen Audi in der Wilhelmstraße abgestellt. Als sie am Dienstagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter die komplette Fahrerseite des Audi zerkratzt hatte. Der Schaden wird auf 3.500 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06123/ 9090-0 entgegen.

3. Auto in Bleidenstadt beschädigt,

Taunusstein-Bleidenstadt, Taunusstraße, Montag, 19.09.2022, 12:00 Uhr bis Dienstag, 20.09.2022, 10:00 Uhr

(wie) In Bleidenstadt haben Unbekannte ein Fahrzeug von Montag auf Dienstag mutwillig beschädigt. Der ordnungsgemäß in der Taunusstraße abgestellte graue Audi einer 28-Jährigen wurde Ziel von Vandalen. Die Täter verbogen den Außenspiegel und zerkratzten eine Fensterscheibe sowie die Gummierung. Der Schaden wird auf mindestens 400 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

