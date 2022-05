Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vatertagsgeschehen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Dienstgebiet PI Straßenhaus (ots)

Im Dienstgebiet der PI Straßenhaus fanden anlässlich des Vatertags mehrere Veranstaltungen statt. Hervorzuheben war eine größere Veranstaltung an der Grenzbachmühle in Horhausen. Insgesamt blickte die Polizei bei den Veranstaltungen bis auf wenige Ausnahmen auf insgesamt gesehen friedliche Verläufe zurück. Im Rahmen des Vatertagsgeschehens in Horhausen sind drei Strafverfahren eingeleitet worden. Bei den Straftaten handelt es sich um eine Beleidigung zum Nachteil eines Polizeibeamten, eine Sachbeschädigung und eine Körperverletzung. Die Musik und der Ausschank endeten gemäß der Genehmigung um kurz nach Mitternacht. Bis 00:30 Uhr hatte sich die Veranstaltung nahezu aufgelöst.

In Burglahr kam es am frühen Nachmittag zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach jetzigem Ermittlungsstand forderte der 19 - jähriger Beschuldigte den 21-jährigen Geschädigten zum "Spaß" zu einem "Sparringkampf" heraus. Der Geschädigte ging nicht auf diese absurde Idee ein und wendet sich von dem Beschuldigten ab. Dies nahm der Beschuldigte zum Anlass, dem Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Geschädigte ist zur ambulanten Behandlung mit einem angeforderten Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert worden. Der Beschuldigte hatte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit entfernt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell