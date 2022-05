POL-PDNR: Niederfischbach - Einbruch in Gartenhütte

Burglahr (ots) - Am Mittwoch ist im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 16:30 Uhr in der Straße "Baumgarten" in Burglahr ein PKW BMW Mini aufgebrochen worden. Bisher unbekannte Täter haben die Fahrerscheibe des PKW eingeschlagen und die Geldbörse des Geschädigten aus dem Fahrzeug entwendet. In der Geldbörse befanden sich Ausweisdokumente des Geschädigten und ein Bargeldbetrag im mittleren 2-stelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: ...

