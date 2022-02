Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Torantriebe gestohlen + in Bäckerei eingebrochen + Unfallflucht an der Stadtbücherei + in Gartenhütten eingebrochen + Aufbruchsversuch an Caddy scheitert

Dillenburg (ots)

Driedorf- Torantriebe gestohlen

Von einem Firmengelände in der Heunwiese stahlen Diebe am Freitag (04.02.2022), um 15:32 Uhr, zwei Manantec Garagentorantriebe. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Offenbar waren die unbekannten Diebe mit einem weißen Iveco Daily, an dem bulgarische Kennzeichen angebracht waren, unterwegs. Wer kann Hinweise zu dem weißen Iveco oder dessen Insassen geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Haiger-Haigerseelbach: in Bäckerei eingebrochen

5.000 Euro Schaden verursachten Diebe bei ihrem Einbruch in eine Bäckerei am Kalteiche-Ring. Zwischen Sonntagabend (06.02.2022) und Montag (07.02.2022) verschafften sich die Einbrecher über eine Garagentür Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren drückten die Unbekannten mehrere verschlossene Bürotüren gewaltsam auf, durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 20:00 Uhr und 00:45 Uhr aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Unfallflucht an der Stadtbücherei

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter einen Seat an der rechten hinteren Fahrzeugseite und hinterließ einen Schaden von 500 Euro. Der graue Leon stand zwischen 09:45 Uhr und 14:12 Uhr am vergangenen Donnerstag (03.02.2022) auf dem Parkplatz der Stadtbücherei am Untertor. Der Unfallfahrer flüchtete ohne seine Daten zu hinterlassen. Die ermittelnden Polizisten fanden grüne Farbe an dem beschädigten Seat und suchen daher nach eine grünen Auto, welches vermutlich an der Stoßstange vorne links beschädigt sein müsste. Hinweise zu dem unbekannten Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg- in Gartenhütten eingebrochen

Am Wochenende, zwischen Freitag (04.02.2022) und Samstag (05.02.2022), hatten es Diebe offenbar auf mehrere Gartenhütten in der Siegener Straße abgesehen. Sie brachen die Türen auf und gelangten in die Hütten. Aus den Gartenhütten stahlen die dreisten Diebe verschiedenste Werkzeuge. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 1.280 Euro. Die Dillenburger Polizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen am vergangenen Wochenende im Bereich der Kleingartenanlage aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Lahnau-Dorlar: Aufbruchsversuch an Caddy scheitert

Zwischen 23:00 Uhr am Donnerstag (03.02.2022) und 07:00 Uhr am Freitag (04.02.2022) machten sich Unbekannte an einem Caddy zu schaffen. Der beige VW parkte in der Atzbacher Straße, als Diebe versuchten die Tür an der Beifahrerseite aufzuhebeln. Warum sie von ihrem Vorhaben abließen, ist derzeit nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell