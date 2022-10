POL-HRO: Rostocker Polizei warnt: Vorsicht bei dieser SMS

Rostock (ots) - Am letzten Wochenende verzeichnete die Rostocker Polizei eine Häufung von Einbrüchen in einem Garagenkomplex in Warnemünde. Jetzt wurde ein Tatverdächtiger bei einem Garagenaufbruch auf frischer Tat gestellt. Zwei Garagenbesitzer hatten sich auf die Lauer gelegt und riefen die Polizei. Am 25.09.2022, gegen 01:50 Uhr, meldeten sich zwei Zeugen bei der Rostocker Polizei und teilten mit, dass sie eine ...

mehr