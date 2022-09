POL-HI: Mehrere Schüler durch Pfefferspray-Attacke leicht verletzt

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am Montag, den 05.09.2022, kontrollierten Beamte der Polizei Alfeld um 17:50 Uhr einen Pkw in der Karl-Krösche-Str.. Am Steuer saß ein 60-jähriger aus Alfeld, welcher nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim ...

