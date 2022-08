Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unbekannter Mann auf Spielplatz - Unfallflucht - Zaun beschädigt - Sachbeschädigung - Radfahrer leicht verletzt

Aalen (ots)

Aalen: Unbekannter Mann auf Spielplatz - Polizei sucht Hinweise

Bereits letzten Mittwoch teilten zwei Mädchen ihren Eltern mit, dass sie auf einem Spielplatz in der Humboldtstraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden seien. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Die beiden Mädchen, im Alter von fünf und acht Jahren, gaben an, in der Zeit von 16:15 Uhr bis 17 Uhr auf dem Spielplatz von einem unbekannten Mann angesprochen worden zu sein. Der Unbekannte teilte ihnen demnach mit, dass er auf der Suche nach seinem Hund sei und dabei Hilfe benötige. Als das ältere Mädchen ihm mit ihrem Fahrrad beim Suchen half und losfuhr, soll er dem fünfjährigen Mädchen den Mund zugehalten haben. Als diese dann anscheinend zu schreien begann, entfernte sich der Mann über eine angrenzende Wiese in Richtung Pelzwasen. Nach Auskunft der Mädchen sei der Mann mit einem Fahrrad (Herrenrad) mit "komischen" Pedalen zum Spielplatz gekommen. Das Fahrrad hätte eine dunkle Farbe mit gelben Elementen gehabt.

Die Kripo Aalen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise zu dem Fahrrad oder dem Mann geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.

Oberkochen: Radfahrer leicht verletzt

Bei einem Unfall in der Goethestraße verletzte sich am Montag ein Radfahrer leicht. Eine PKW-Fahrerin befuhr gegen 8 Uhr die Aalener Straße und wollte an der Kreuzung zur Goethestraße nach links in die Goethestraße einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Radfahrer und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht.

Bopfingen: Unfallflucht

Ein VW-Fahrer beschädigte am Montag gegen 10:15 Uhr beim Vorbeifahren einen in der Hauptstraße geparkten Seat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Aalen-Dewangen: Zaun beschädigt

Bislang Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Freitag bis Samstag einen 4 m langen Jägerzaun in der Leintalstraße. Der entstandene Schaden beträgt etwa 250 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660.

Aalen: Sachbeschädigung

Am Mittwoch wurde eine Beschädigung in der Hirschbachstraße gemeldet. Bislang Unbekannte beschädigten mutwillig die Deckenleuchten der dortigen Unterführung auf Höhe des Finanzamtes, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand. Hinweise zu den Verursachern bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

