Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Stein auf Fahrbahn

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:00 Uhr, fuhr eine PKW-Fahrerin die L454 vom Ortsteil Dannstadt in Richtung Schauernheim. Hierbei überfuhr die Frau einen auf der Fahrbahn liegenden Ytong-Stein, sodass die Ölwanne beschädigt wurde und ein Sachstand am PKW von 3.000 Euro entstand. Der PKW wurde abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. 2 Stunden gesperrt. In der Speyerer Straße wurde ebenfalls ein Ytong-Stein auf dem Gehweg festgestellt. Aktuell laufen Ermittlungen zu in der Nähe befindlichen Baustellen. Zeugen, die Angaben zu der Herkunft der Steine geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

