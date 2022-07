Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Sonnenbrillen

Speyer (ots)

Am 21.07.2022 um 15:20 Uhr kam es zu einem Diebstahl von drei Sonnenbrillen aus einem Fachgeschäft für Augenoptik in der Maximilianstraße. Der 25-jährige Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in Richtung des Doms. Als er die eingesetzten Beamten erblickte, rannte er in Richtung des Altpörtels. In Höhe eines dort befindlichen Kaufhauses holten die Beamten ihn ein und nahmen ihn fest. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks fanden die Beamten die entwendeten Sonnenbrillen neben weiterem mutmaßlichem Diebesgut auf und stellten die Ware sicher. Sämtliche sichergestellte Artikel haben in Summe einen Wert von ca. 2.184 Euro.

