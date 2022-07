Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Räuberischer Diebstahl eines Handys

Speyer (ots)

Am 21.07.2022 gegen 15:30 Uhr betrat ein 25-jähriger Mann einen Handyladen am Postplatz und entwendete dort ein hochwertiges Smartphone. Dieses riss er aus der Sicherung und verließ fluchtartig den Laden. Er konnte jedoch durch Zeugen bei der Tat beobachtet werden. Ein 41- Jähriger rannte dem Mann deshalb hinterher, holte ihn nach ca. 100 Metern ein und forderte den 25-Jährigen auf, das Handy zurückzubringen. Daraufhin schlug der Tatverdächtige den Zeugen einmal mit der Faust auf den Hinterkopf und einmal mit der flachen Hand ins Gesicht. Anschließend rannte er in Richtung Bahnhof davon. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung ergriffen Polizeibeamte den 25-Jährigen auf seiner Flucht im Bereich des St. Guido-Stifts-Platzes. In seiner Umhängetasche fanden die eingesetzten Beamten das entwendete Handy. Des Weiteren befanden sich darin unbenutzte Kosmetikprodukte, bei welchen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelt. Die Polizeibeamten stellten das mutmaßliche und tatsächliche Diebesgut sicher und nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest.

