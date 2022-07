POL-PDLU: (Schifferstadt) Straßenverkehrsgefährdung

Speyer (ots) - Am 20.07.2022 gegen 13:30 Uhr entwendete ein 36-Jähriger Wurst in einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße und gab die Tat gegenüber der hinzugezogenen Polizeistreife zu. Der Tatverdächtige sowie dessen 31-jähriger Begleiter wurden mit einem Hausverbot der Marktleitung belegt. Hierüber echauffierte sich der 31-Jährige derart, dass er in Aussicht stellte, nach dem Abrücken der Polizei gleich ...

