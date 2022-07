Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beharrliche Weigerung gegen Hausverbot

Speyer (ots)

Am 20.07.2022 gegen 13:30 Uhr entwendete ein 36-Jähriger Wurst in einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße und gab die Tat gegenüber der hinzugezogenen Polizeistreife zu. Der Tatverdächtige sowie dessen 31-jähriger Begleiter wurden mit einem Hausverbot der Marktleitung belegt. Hierüber echauffierte sich der 31-Jährige derart, dass er in Aussicht stellte, nach dem Abrücken der Polizei gleich wieder in den Markt zu gehen. Die Polizeibeamten erteilten ihm daher einen Platzverweis und drohten ihm die Ingewahrsamnahme an. Der 31-Jährige entfernte sich weiterhin nicht, störte die Anhörung seines Begleiters durch Zwischenrufe und musste letztlich von den Beamten bis zum Abend in Gewahrsam genommen werden.

