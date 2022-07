Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schmerzhaftes Befahren des falschen Radwegs

Speyer (ots)

Am 19.07.2022 um 13:57 Uhr befuhr eine 17-jährige Radfahrerin verbotswidrig den linken Radweg der Wormser Landstraße in nördlicher Richtung. Währenddessen bog eine 23-jährige PKW-Fahrerin vom Gelände eines Schnellrestaurants nach rechts in den fließenden Verkehr der Wormser Landstraße ein und übersah hierbei die 17-jährige Radfahrerin. Diese stürzte und trug Abschürfungen am Unterarm und Knie davon. Ihr Fahrrad erlitt einen Achter. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Am PKW entstand kein Sachschaden.

Die Polizei warnt erneut vor dem Befahren des falschen Radwegs. Hierdurch entstehen vermeidbare Gefahren für Sie und Andere.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell