Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrerin stürzt beim Ausweichen

Speyer (ots)

Am 18.07.2022 um 08:50 Uhr befuhr eine 53-jährige Radfahrerin den rechten Radweg der Auestraße in Fahrtrichtung Wormser Landstraße. Zeitgleich fuhr ein LKW in die Einfahrt eines Bedachungszentrums ein, hielt verkehrsbedingt und versperrte dabei kurzzeitig den Radweg. Die Radfahrerin wich daher auf die Fahrbahn der Auestraße aus, umfuhr den LKW und fuhr wieder auf den Radweg auf. Hierbei touchierte ihr Vorderrad einen weiteren Bordstein, der den Gehweg vom Radweg trennt. Die 53-Jährige stürzte und zog sich Frakturen am Arm sowie Prellungen am Kopf zu. Sie verständigte den Rettungsdienst. Die Polizei informierte sie erst am Folgetag. Für eine Unfallbeteiligung des LKW-Fahrers ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell