POL-PDLU: (Limburgerhof) Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) - Am 18.07.2022 um 18:25 Uhr entwendete ein 36-Jähriger in einer Tankstelle in der Wormser Landstraße mehrere Dosen Whiskey und entfernte sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine hinzugerufene Polizeistreife traf den Tatverdächtigen in der Wormser Landstraße an und durchsuchte ihn. Hierbei stellten die Beamten acht am Körper versteckte Whiskeydosen sowie dreißig in einem Rucksack mitgeführte ...

