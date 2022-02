Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall auf der BAB 9 führt zu Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des fehlenden Versicherungsschutzes von Fahrzeugen

Schleiz (ots)

Am Dienstagmorgen übernahmen Autobahnpolizisten eine Unfallaufnahme zwischen den Anschlussstellen Schleiz und Bad Lobenstein auf der Richtungsfahrbahn München. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Kleintransporter aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen ins Schleudern gekommen und gegen die Mittelleitplanke geprallt. Der Fahrer war unverletzt geblieben. Die Überprüfung des Fahrzeuges ergab allerdings, dass der aktuelle Versicherungsschutz fehlte. Während der Unfallaufnahme traf wenig später ein weiterer Kleintransporter vor Ort ein, da sich beide Fahrer bekannt waren. Die Fahrzeuge gehörten offenbar zum selben Halter und sollten in dessen Auftrag zu einem Kfz-Händler ins Bayerische Nordschwaben gefahren werden. Bei der Überprüfung des zweiten Transporters wurde ebenfalls festgestellt, dass das Fahrzeug nicht pflichtversichert war. Somit wurde den Transporterfahrern die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen beider Fahrzeuge sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen wurden die benachbarten Bayerischen Polizeibehörden informiert, die weitere Fahrzeuge des Halters am geplanten Zielort in Nordschwaben feststellten und kontrollierten. Unter den angetroffenen neun Fahrzeugen desselben Halters befanden sich sechs Transporter, bei denen kein Versicherungsschutz bestand, woraus sich weitere Ermittlungsverfahren der Bayerischen Polizei ergaben.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell