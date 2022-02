Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vom defekten Licht übers Krankenhaus zum Bahnhof

Schleifreisen (ots)

Zwei aufmerksamen Polizeibeamten der Autobahnpolizeistation Waltershausen fiel am 02.02.2022, gegen 01:00 Uhr auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Dresden ein PKW mit teilweise defekter Beleuchtung auf. Bei der folgenden Kontrolle auf dem Parkplatz Eisenach konnte sich die Fahrzeugführerin aus Rheinland-Pfalz nicht ausweisen. Ihren Führerschein hatte sie angeblich zuhause vergessen. Dies sollte sich im weiteren Verlauf als unwahr herausstellen. Denn die Ermittlungen der beiden Beamten ergaben, dass die Dame gar keine Fahrerlaubnis mehr hatte. Diese wurde ihr nämlich bereits im Jahre 2015 gerichtlich entzogen, da sie als Rauschgiftkonsumentin auffiel. Und auch bei dieser Kontrolle stand die sie augenscheinlich unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Vortest schlug positiv auf Cannabis an. Im Angesicht dieses Ergebnisses händigte die Fahrzeugführerin den Beamten gleich noch 5 Gramm Cannabis aus, die sie bei sich führte. Im Krankenhaus Eisenach wurde der Frau dann eine Blutprobe entnommen. Es folgen Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein, Besitz von Betäubungsmitteln und Fahren unter Einfluß von Betäubungsmitteln. Der Frau wurde das Führen von Kraftfahrzeugen ausdrücklich untersagt. Sie wurde nach Abschluss aller Maßnahmen am Bahnhof Eisenach abgesetzt, von wo aus sie ihre Weiterreise mit dem Zug antreten kann.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell