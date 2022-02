Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fehlender Sicherheitsabstand führt zu Unfall auf der A 4

Rüdersdorf (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 05:15 Uhr fuhr ein Renault Twingo hinter einem Pkw BMW auf dem mittleren von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dresden. Dabei hatte die Fahrerin des Twingos den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten und war aufgefahren. Der Renault musste in der Folge abgeschleppt werden. Die beiden Unfallbeteiligten waren unverletzt geblieben. Der entstandene Sachschaden wurde auf 5.000 EUR geschätzt.

