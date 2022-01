Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige wegen Sachbeschädigung

Gera (ots)

Nachdem Unbekannte mehr als 20 Aufkleber mit den Maßen 10x15 cm an eine Schaufensterscheibe eine Wahlkreisbüros in der R.-Diener-Straße geklebt haben, ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Die Tatzeit war am Montag, 24.01.2022. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290 entgegen. (MW)

