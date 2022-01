Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pflanzstein auf Straße platziert

Greiz (ots)

Am gestrigen Sonntag (23.01.2022), gegen 21:25 Uhr befuhr ein 40-jähriger Hyundai Fahrer die Brauereistraße. Dabei kollidierte er mit einem Pflanzstein, der vorher durch bislang unbekannte Täter in einer Kurve platziert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. (OK)

