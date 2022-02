Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Durch Unaufmerksamkeit auf der BAB 4 auf Pkw aufgefahren

Neudietendorf (ots)

Im Bereich der Anschlussstelle Neudietendorf in Fahrtrichtung Frankfurt war es in der Nacht zu Mittwoch kurz vor 01:00 Uhr zu einem Unfall mit einem beteiligten Pkw Toyota und einem Fahrzeuggespann gekommen. Ein Kleintransporter Mercedes Sprinter mit Anhänger fuhr hinter dem Pkw auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Aufgrund von Unaufmerksamkeit sei der Transporter-Fahrer auf den Pkw aufgefahren. Dieser kam von der Straße ab, durchfuhr den Straßengraben der Auffahrt an der Anschlussstelle Neudietendorf und kam anschließend 30 m neben der Fahrbahn im Graben zum Stehen. Der Unfallverursacher hielt auf dem Standstreifen. Es wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

