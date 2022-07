Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendieb lässt sich nicht abhalten

Speyer (ots)

Am 18.07.2022 um 18:25 Uhr entwendete ein 36-Jähriger in einer Tankstelle in der Wormser Landstraße mehrere Dosen Whiskey und entfernte sich zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine hinzugerufene Polizeistreife traf den Tatverdächtigen in der Wormser Landstraße an und durchsuchte ihn. Hierbei stellten die Beamten acht am Körper versteckte Whiskeydosen sowie dreißig in einem Rucksack mitgeführte Energy-Drink-Dosen sicher, bei denen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelt. Nach Abschluss der Maßnahmen und Einleitung eines Strafverfahrens entließ die Polizeistreife den 36-Jährigen, behielt ihn aber weiter im Blick. Anschließend wog sich der 36-Jährige in Sicherheit, ging in einen Elektronikmarkt in der Wormser Landstraße und die Beamten durchsuchten ihn beim Verlassen des Geschäftes erneut. Hierbei stellten sie eine frisch entwendete, am Körper des 36-Jährigen versteckte, Spiegelreflexkamera im Wert von ca. 1400 Euro sicher, gaben diese dem Geschäft zurück und wiesen den Diebstahl anhand der Videoaufzeichnungen des Marktes nach. Da sich der Tatverdächtige erkennbar auch durch polizeiliches Einschreiten nicht von der Begehung weiterer Delikte abhalten ließ, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam, um künftige Straftaten zu verhindern.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell