Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Böhl-Iggelheim (Von Labrador-Hund attackiert

Böhl-Iggelheim (ots)

Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung leitete die Polizei Schifferstadt am Samstag, 16.07.2022, ein. Gegen 09:30 Uhr brachte ein Hundehalter in der Mühlwiesenstraße im Ortsteil Iggelheim seinen Jack-Russel vor einem braunen Labrador in Sicherheit. Hierbei griff der Labrador den Hundehalter an, der durch Kratzwunden leicht verletzt wurde. Der Jack-Russel wurde nicht verletzt. Die Halterin des Labradors von ihm auf den Vorfall angesprochen, wollte nichts davon wissen und lief mit einem zweiten Hund mit dunklerem Fell in Richtung Hanhofer Straße davon. Die Frau wird wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre alt, blonde Haare, weiße Hose und weißes Oberteil. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

