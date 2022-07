Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Tippfehler führt zu Polizeieinsatz an falscher Stelle

Schifferstadt (ots)

Ein alkoholisierter Mann meldete sich in der Nacht zu Montag, 18.07.2022, gegen 02:30 Uhr, telefonisch bei der Polizeiinspektion Schifferstadt und gab an, soeben körperlich angegangen worden zu sein. Er befände sich vor dem Rathaus. Die Polizeistreife konnte den Mann an besagter Stelle nicht antreffen. Rückrufe verliefen aufgrund der Alkoholisierung nicht zielführend. Ermittlungen ergaben sodann, dass der Mann aus Schöppenstedt in Niedersachsen kommt. Bei der Suche nach der Rufnummer der dortigen Polizei hatte er sich vertippt und dadurch im Internet die Telefonnummer der Schifferstadter Polizei recherchiert. Die zuständige Polizei wurde informiert und übernahm die weitere Bearbeitung des Körperverletzungsdeliktes.

