POL-PDLU: Römerberg - Diebstahl aus PKW und mehrere Versuche

Römerberg (ots)

Zwischen dem 14.07.2022, 21:45 Uhr, und dem 15.07.2022, 13:00 Uhr, kam es in Römerberg im Holzweg in Römerberg-Mechtersheim zu einem Einbruch in einen Pkw. Dabei öffneten unbekannte Täter den in der Hofeinfahrt geparkten PKW, durchwühlten die Mittelkonsole und entwendeten vier Tankkarten sowie einen Garagenöffner. Das Fahrzeug wurde beschädigungsfrei geöffnet, obwohl es nach Halterangaben abschlossen geparkt war.

Aufgrund der polizeilichen Presseberichterstattung sichtete eine Zeugin ihre privaten Videoaufzeichnungen und stellte fest, dass zwei unbekannte junge Täter in der Nacht vom 14.07. auf den 15.07.2022 kurz vor Mitternacht auch in der Schulstraße in Römerberg-Berghausen am Türgriff mehrerer PKW zogen. Den Aufzeichnungen zufolge handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei junge Männer mit schmaler Statur.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

