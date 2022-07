POL-PDLU: Erfolgreicher Trickdiebstahl

Limburgerhof (ots) - Am 15.07.2022 gegen 17:30 Uhr kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Limburgerhof zu einem Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus. Durch die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden, sodass lediglich Sachschaden am Balkon entstand. Bitte lassen sie keine brennbaren oder schnell entzündlichen Gegenstände auf Ihrem Balkon liegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Pressestelle ...

