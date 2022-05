POL-IZ: 220511.4 Glückstadt: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht!

Itzehoe (ots) - Am Dienstagnachmittag ist es in Itzehoe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen. Der Biker erlitt bei dem Unglück leichte Verletzungen, Sachschaden entstand nicht. Um 17.30 Uhr war eine Frau in einem Renault auf der Straße Vor dem Delftor von der Delftorbrücke kommend in Richtung Ott-F.-Alsen-Straße unterwegs. In Höhe der dortigen Autowerkstatt beabsichtigte die Dame, ...

mehr