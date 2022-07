Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Besenwürfe

Speyer (ots)

Alles andere als alltäglich für die Polizei Speyer war ein Vorfall, der sich am 18.07.2022 um 23:22 Uhr in der Gilgenstraße ereignete. Ein 53-Jähriger warf einen haushaltsüblichen Besen auf einen Motorradfahrer, der von der Schützenstraße kommend nach links in die Gilgenstraße einbog. Der Wurf verfehlte den Fahrer nur um etwa einen Meter. Der 17-jährige Motorradfahrer wendete und der 53-Jährige bewarf ihn erneut mit dem Besen, diesmal von der anderen Straßenseite. Auch dieser Wurf verfehlte den 17-Jährigen um ca. einen Meter. Es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen dem Motorradfahrer und dem 53-Jährigen. In dessen Verlauf fuhr ein PKW mit Zeugen des Vorfalls an dem 53-Jährigen vorbei, der wieder seinen Besen in der Hand hielt und schließlich auch zum Schlag gegen den PKW ausholte. Der 21-jährige PKW-Fahrer wich dem Schlag aus, wobei sein Vorderrad mit dem Bordstein kollidierte und beschädigt wurde. Bei den Ereignissen wurde niemand verletzt. Sachschaden entstand nur am Vorderrad des PKW, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizeibeamten nahmen den 53-Jährigen in Gewahrsam und verbrachten ihn aufgrund einer mit einer psychischen Erkrankung einhergehenden Fremdgefährdung in eine psychiatrische Fachklinik. Als Erklärung seines Verhaltens gab er an, dass der Motorradfahrer, seiner Wahrnehmung nach, beim Abbiegen zu schnell war. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

