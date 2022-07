Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zaunelement auf Gleise gelegt

Bundespolizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Unbekannte legten gestern Abend ein Zaunelement auf die Gleise der Bahnstrecke Münster - Osnabrück. Ein Güterzug stieß mit dem Hindernis zusammen und schleifte es mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei, legten unbekannte Täter das rund 250 x 180 cm großes Zaunelement auf Höhe des Einfahrtsignals des Bahnhofs Hasbergen auf die Gleise. Gegen etwa 19:45 Uhr wurde der Doppelstabmattenzaun durch einen Güterzug auf der Fahrt von Osnabrück nach Münster überfahren und rund 10 Meter mitgeschleift. Der Zug blieb danach fahrbereit. Durch den Vorfall kam es von 20:30 Uhr bis 21:11 Uhr zu einer Streckensperrung. Dadurch erhielten 16 Züge eine Gesamtverspätung von 310 Minuten. Offenbar stammt das Zaunelement aus der Umzäunung einer in der Nähe befindlichen Firma. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Dienststelle in Osnabrück unter der Telefonnummer 0541- 331280 entgegen.

Die Bundespolizei nimmt den Vorfall zum Anlass und weist nochmals auf die Gefahren auf und an den Bahnanlagen hin. Der Aufenthalt im Gleisbereich ist verboten und lebensgefährlich. Das Auflegen von Gegenständen beinhaltet eine erhebliche Gefährdung für sich und andere Personen. Überfahrene Gegenstände können weggeschleudert und zu regelrechten Geschossen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell