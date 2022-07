Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahndungserfolg nach PKW-Einbrüchen

Speyer (ots)

Am 20.07.2022 gegen 04:40 Uhr machten sich drei Personen an drei PKW im Martinskirchweg zu schaffen, drangen in die PKW ein und durchwühlten diese. Ein aufmerksamer Anwohner verscheuchte die Tatverdächtigen und rief die Polizei. Eine Polizeistreife stellte unweit der Tatörtlichkeit drei auf die Personenbeschreibung passende Tatverdächtigen unmittelbar fest und durchsuchte diese. Es handelte sich bei ihnen um einen 19-Jährigen aus Speyer, einen 18-Jährigen aus Speyer und einen 16-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Bei deren Durchsuchung fanden die Beamten Werkzeug bzw. Gegenstände, die mutmaßlich dazu benutzt werden können, in Fahrzeuge mit leicht geöffneten Fenstern einzudringen. Die Polizeibeamten fanden beim 16-Jährigen weiterhin 3,97 Gramm Cannabis sowie 1,94 Gramm Amfetamin auf.

Ob aus den drei PKW etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Gegen die beiden Jugendlichen sowie den Heranwachsenden wurden Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei rät: Verschließen Sie alle Fenster Ihres geparkten Fahrzeugs vollständig. Täter dringen auch in abgeschlossene PKW ein, wenn deren Fenster offenstehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell