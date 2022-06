Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung Polizeiinspektion Straßenhaus 05.06.2022

Neuwied (ots)

Buchholz - Einbruch in Gärtnerei

In der Zeit von Donnerstag dem 02.06.22 auf Freitag den 03.06.2022 drangen bis dato noch unbekannte Täter in eine Gärtnerei in Buchholz ein. Die Täter drangen über das Dach in das Anwesen ein und durchsuchten dieses.

Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus, Tel.: 02634-9520, Email.: PIstrassenhaus@polizei.rlp.de

Dürrholz - Ungebetene Gäste werden aggressiv

Am Samstag den 04.06.2022 erschien auf einer privaten Feier in Dürrholz eine ungebetene Personengruppe. Es kam zunächst zu einem verbalen Streit welcher derart eskalierte, dass u.a. ein alkoholisierter 18 jähriger junger Mann aus der Gruppe der ungebetenen Gäste einem ebenso 18 jährigen eine Bierflasche an den Kopf warf. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, eine Person wurde an der Stirn verletzt. Letztendlich wurden in diesem Zusammenhang 4 Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus, Tel.: 02634-9520, Email.: PIstrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell