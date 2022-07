POL-PDLU: Speyer - Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen

Speyer (ots) - Am 18.07.2022 um 08:50 Uhr befuhr eine 53-jährige Radfahrerin den rechten Radweg der Auestraße in Fahrtrichtung Wormser Landstraße. Zeitgleich fuhr ein LKW in die Einfahrt eines Bedachungszentrums ein, hielt verkehrsbedingt und versperrte dabei kurzzeitig den Radweg. Die Radfahrerin wich daher auf die Fahrbahn der Auestraße aus, umfuhr den LKW und fuhr wieder auf den Radweg auf. Hierbei touchierte ihr ...

mehr