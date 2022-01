Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Nordhausen (ots)

Eine 36-jährige Autofahrerin wollte am Mittwoch, gegen 11 Uhr, in der Uferstraße mit ihrem Citroen von der rechten Fahrspur in die linke Spur wechseln. Hierbei kollidierte sie mit einem Seat, der den linken Fahrstreifen befuhr. Die 36-Jährige erlitt einen Schock und wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 38-jährige Frau im Seat blieb unverletzt. Beide Autos wurden abgeschleppt.

