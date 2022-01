Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feueralarm im Hausflur

Nordhausen (ots)

Ein ausgelöster Rauchmelder sorgte am Dienstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz in der Neanderstraße. Unbekannte hatten offenbar eine brennbare Flüssigkeit vor einer leerstehenden Wohnung verschüttet und angezündet. Aus diesem Grund alarmierten die Kameraden der Feuerwehr auch die Polizei. Das Feuer erlosch noch vor Eintreffen der Rettungskräfte. Es waren Rußspuren an der Wohnungstür zu sehen. Verletzte gab es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen.

