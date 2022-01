Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped im Kreisel übersehen

Mühlhausen (ots)

Mit einer Schürfwunde am Bein endete ein Unfall am Mittwochmittag im Petristeinweg für einen 18-Jährigen glimpflich. Der Jugendliche befuhr mit seinem Moped vorfahrtsberechtigt den Kreisel. Plötzlich befuhr ein 35-Jähriger in seinem Mitsubishi Lancer den Kreisel und übersah den Mopedfahrer offensichtlich. Der Jugendliche stürzte und wurde am Unfallort medizinisch versorgt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell