Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Brände

Reutlingen (ots)

Neuhausen (ES): Brand am Sauhag

Am Waldrand des Sauhag, in der Nähe der L 1202 in Richtung Wolfschlugen, ist am Mittwochvormittag aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei rückten daraufhin gegen elf Uhr zum Brandort aus. Dort hatten die Flammen bereits Bäume, einen Holzstapel sowie einen Lattenzaun in Mitleidenschaft gezogen. Letzterer brannte auf rund 15 Metern nieder. Eine bereits hohle Eiche musste gefällt werden. Ebenso einige kleinere Hainbuchen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (mr)

Schlaitdorf (ES): Feuer in Jagdhochsitz

Zwischen Schlaitdorf und Neckartailfingen im Gewann Bei den Schirmen hat am Mittwochmittag ein Jagdhochsitz gebrannt. Gegen 13.40 Uhr alarmierten Spaziergänger, die das Feuer entdeckt hatten, Feuerwehr und Polizei. Aus bislang unbekannter Ursache waren die Innenverkleidung und eine klappbare Holzabdeckung des Hochsitzes in Brand geraten. Die Feuerwehren Schlaitdorf und Neckartailfingen, die mit drei Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten vor Ort waren, konnten das Feuer rasch löschen. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (sm)

