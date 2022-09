Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Garagenbesitzer erwischen Einbrecher auf frischer Tat

Rostock (ots)

Am letzten Wochenende verzeichnete die Rostocker Polizei eine Häufung von Einbrüchen in einem Garagenkomplex in Warnemünde. Jetzt wurde ein Tatverdächtiger bei einem Garagenaufbruch auf frischer Tat gestellt. Zwei Garagenbesitzer hatten sich auf die Lauer gelegt und riefen die Polizei.

Am 25.09.2022, gegen 01:50 Uhr, meldeten sich zwei Zeugen bei der Rostocker Polizei und teilten mit, dass sie eine männliche Person beobachtet hätten, die sich unberechtigt Zutritt zu einer Garage verschafft hatte. Als die eingesetzten Beamten der Rostocker Polizei eintrafen stellten sie den 36-jährigen Tatverdächtigen in der betroffenen Garage fest. Im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden bei dem Mann Einbruchswerkzeuge und betäubungsähnliche Substanzen aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Ein durchgeführter Drogenvortest bei dem aus Rostock stammenden Mann verlief positiv.

Gegen den Tatverdächtigen werden nun mehrere Ermittlungsverfahren geführt, unter anderem wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da der der 36-jährige Deutsche vor Ort mit einem Pkw erschien wurde zusätzlich eine Strafanzeige wegen dem Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss gefertigt.

Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen. Ob der Tatverdächtige auch in Verbindung mit weiteren Staftaten steht, wird derzeit gegeprüft werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell