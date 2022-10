Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen nach Einbruch gesucht

Geeste (ots)

Zwischen Sonntag 11.00 Uhr und Montag 6.45 Uhr kam es in Geeste in der Antoniusstraße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Bäckerei und entwendeten etwa acht Flaschen Orangensaft, 35 Packungen Käse, Bargeld und brachen einen Zigarettenautomaten auf. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell