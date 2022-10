POL-EL: Werlte - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Nordhorn (ots) - Von Sonntag auf Montag kam es in Nordhorn in der Bolksstraße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer, welcher auf dem Grundstück eines Rohbaus stand und entwendeten diverses Werkzeug. Der Schaden wird auf etwa 2200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der ...

