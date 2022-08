POL-PDLD: Brandstiftung

Germersheim (ots) - Bisher unbekannte Täter verschafften sich in den Morgenstunden des 29.8. Zutritt zum Innenbereich eines Supermarktes in der Mainzer Straße in Germersheim. Aus der Elektroabteilung entwendeten die Täter mehrere Smartphones im Wert von zirka 3300EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

