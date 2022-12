POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Beim Überholen auf der Autobahn Fahrzeug übersehen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Eine 23-jähriger Mann, wurde am 02.12.2022, gg. 04.00 Uhr, an der Straßenbahnendhaltestelle in der Munzinger Straße beraubt. Zwei Heranwachsende sprachen ihn an und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. In der Folge kam es zum Kampf zwischen dem Mann und einem der Täter, wobei der Geschädigte mehrfach geschlagen und im Gesicht verletzt ...

