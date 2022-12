Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Raub an der Endhaltestelle Munzinger Straße - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine 23-jähriger Mann, wurde am 02.12.2022, gg. 04.00 Uhr, an der Straßenbahnendhaltestelle in der Munzinger Straße beraubt.

Zwei Heranwachsende sprachen ihn an und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. In der Folge kam es zum Kampf zwischen dem Mann und einem der Täter, wobei der Geschädigte mehrfach geschlagen und im Gesicht verletzt wurde. Durch den zweiten Angreifer wurde gegen das Opfer Pfefferspray eingesetzt, so dass ihm letztendlich eine Brusttasche mit Bargeld und ein Smartphone entwendet wurden. Nachdem sich die Angreifer zunächst entfernten, kamen sich nochmals zurück ohne das Opfer erneut zu attackieren und flüchteten dann zu Fuß.

Die mutmaßlichen Räuber werden wie folgt beschrieben:

a) Männlich, 18-20 Jahre alt, sprach deutsch mit Akzent, gewelltes ca. 4 cm kurzes schwarzes Haar - sehr dünn, dunkel gekleidet

b) Männlich, 18 - 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, sehr schlank, sprach deutsch mit Akzent - hatte extrem kurzes Haar, dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter Tel: 0761-882-2880 zu melden.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell